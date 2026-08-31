Как будeт звучать извeстный дeтский стишoк в устах разных поэтoв:

Михаил Сартин

Наша Таня громко плачет Уронила в речку мячик Громче Танечка поплачь- Уплывает чертов мяч. Слезы льют из глаз ручьем Вобщем мяч тут не причем. Утром у Татьяны в школе Голова болела, что-ли И они с подругой Ирой Выпили немного пива. После пятого бокала Директриса их застала. Таня что-то возмутилась, Потому-что находилась В состоянии поддатом- И ее послала… матом. Директриса завелась, Вобщем драка началась. Ну и как-это по пьяни Поломали нос Татьяне. Суть не в том-что глаз подбит,- Сердце у нее болит,- Таню без предупреждения Парень бросил в воскресенье. Хочется повеситься На четвертом месяце. Все бы было ничего,- Если-б знала от кого… И вдобавок,- Шла домой, Мяч несла перед собой. Мало было неудач – Уронила в речку мяч. Таня смотрит с берега, Таню бьет истерика. Тише Танечка не плачь, Не утонет в речке мяч.