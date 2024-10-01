Таксист-мигрант прокатил мотогонщицу по встречке на пути в Пулково

Водителю, работавшему в РФ нелегально, грозит выдворение. В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя такси, проехавшегося по пути в аэропорт Пулково по встречной полосе вместе с пассажиркой-чемпионкой мира по ралли-рейдам Анастасией Нифонтовой.