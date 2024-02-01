«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из‑за гололедицы

РИАМО - 1 фев. В Подмосковье и столице из-за гололедицы объявили «желтый» уровень погодной опасности, он будет действовать с 21 часа 1 февраля до 20 часов 5 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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