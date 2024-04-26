В Москве и Московской области началась гроза

Гроза началась на территории Московского региона. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 26 апреля. Агентство со ссылкой на информацию от своих корреспондентов сообщает, что на севере и северо-западе Московской области: в Дубне, Химках и Долгопрудном.