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Сангрия-слойка с виноградным желе, апельсиновым кремом и ледяной подачей

Сангрия-слойка с виноградным желе, апельсиновым кремом и ледяной подачей

Это не классическая сангрия в кувшине, а эффектный десерт-напиток в бокале. Сначала готовится насыщенная фруктовая основа, затем — виноградное желе с плотной, но нежной текстурой, после чего всё собирается с апельсиновым кремом и льдом.

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