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Как написать заявление на увольнение по собственному желанию в 2026 году

Согласно статье 80 ТК РФ [1] , работник вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, письменно предупредив об этом работодателя.

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