Поражение ударом ФАБ-3000 с УМПК украинской переправы через реку Оскол в районе села Гороховатка. В момент прилета авиабомбы по понтону двигался автомобиль противника, который испарило.
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Поражение ударом ФАБ-3000 с УМПК украинской переправы через реку Оскол в районе села Гороховатка. В момент прилета авиабомбы по понтону двигался автомобиль противника, который испарило.
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