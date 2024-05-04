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Первомайский котопёс: возьмите из приюта ласковую кошку Дори или собаку-оптимистку Доби

Первомайский котопёс: возьмите из приюта ласковую кошку Дори или собаку-оптимистку Доби

Две суперпитомицы ждут встречи со своими людьми. фото: Приют Бирюлево / Приют ПечатникиПримерно в середине майских праздников наступает момент, когда понимаешь, что переел шашлыков и уже даже немножко ненавидишь друга с гитарой.

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