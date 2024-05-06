Двое мужчин погибли под колесами поезда на станции Лосиноостровская в Москве

На станции Лосиноостровская в Москве два мужчины погибли под колесами электропоезда. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщило западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии