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Нет в Киеве десяти праведников!

На  днях  в  информационном  пространстве  появилось   несколько  роликов с  зачумленной  территории с  территории  укропии,  после  коих   некоторые   наши  браЦконародники  снова  заверещали:  "Посмотрите,  да там  же  есть    наши  люди,  их  надо  срочно  спасти!"    Среди     оных роликов  были:1.

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