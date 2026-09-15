Без рекордов, но с сюрпризами. Раскрыто, каким в России будет осень в 2026

Лето не хочет уходить, а искусственный интеллект уже строит планы на ближайшие три месяца. Какой будет осень 2026 года?Предстоящая осень в 2026 году, по данным специалистов "Яндекс Погоды", которые использовали ИИ, будет отличаться мягкостью и большим количеством осадков по сравнению с прошлым годом, но без аномальных явлений.