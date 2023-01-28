ACB. «Жирона» против «Барселоны», «Бильбао» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи

В субботу, 28 января, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча. «Жирона» примет «Барселону», «Бильбао» дома сыграет с «Ховентудом».
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