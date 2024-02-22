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Суд вернул жалобу ЧЭМК на решение об аресте активов в рамках иска Генпрокуратуры

Суд вернул жалобу ЧЭМК на решение об аресте активов в рамках иска Генпрокуратуры

Сегодня Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (17 ААС) вынес определение о возвращении апелляционной жалобы "Челябинского электрометаллургического комбината" (ЧЭМК), поданной в рамках иска Генпрокуратуры России об истребовании у нынешних собственников в пользу РФ акций трех предприятий группы, передает сообщает корреспондент The Moscow Post.

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