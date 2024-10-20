«Я бы предложил тен Хагу на Марс или Луну лететь, чтобы точно его тренировки никто не подглядел. У него крыша немного поехавшая. Эрик убивает «МЮ». Канчельскис о тренере

«Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков после 8 туров. «В «Манчестер Юнайтед» запретили проходить на базу, а тен Хаг стену вокруг поля строит, чтобы никто его тренировки не подглядел.
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