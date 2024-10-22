Видео: как создают самую большую в мире космическую ракету, напечатанную на 3D-принтере

3D-принтер печатает детали будущей многоразовой ракеты Neutron / © Rocket Lab Двенадцатиметровый и 75-тонный автономный 3D-принтер укладывает листы углеродного волокна в разных направлениях, слой за слоем, чтобы придать прочность и жесткость конструкции Neutron.
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