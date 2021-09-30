Об угнетенных и нищих колхозниках при Сталине.

ЮлияВоенное делоОб угнетенных и нищих колхозниках при Сталине.Пришло время рассказать уважаемым читателям о нищих, голодающих и страдающих под гнетом сталинского режима колхозниках.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьDDushkaну и доказательство богатства колхозников. Да сталинская власть не останавливалась перед тем, чтобы голодом морить людей при хорошем урожае. Выгребали все. Неужели во время войны они останавливались перед тем, чтобы насильно отбирать последнее. Даром что ли у нас такие потери не только в армии, но и среди мирного населения были. Автор слишком молод. А те, кто постарше, слышали от своих бабушек такие рассказы о "веселой" жизни колхозников и во время войны, и после, что мороз по коже.ТСТанаис СаратовСпасибо за статью. Вы правы сколько можно терзать эту тему еще о Петре 1 вспомните как он издевался над людьми. Сей час сколько проблем, сколько несправедливости , где правозащитники, где депутаты. Проводят антинародные законы. Одна единая Россия проголосовала за повышение пенсионного возроста, самозаняные+ позор и т.д.Зинаида АнтонцеваПри первой возможности колхозники бежали из колхозов, как от чумы.Елена Смирноваот бабушки слышала, что налоги были практически на всё!!! даже на деревцо вишни, не говоря о другом, на корову, сколько дает молока(и какой жирности), на порося не знаю, да на всё практически, было это сверху, или это местное начальство издевалось над людьми, не могу сказать, но жить в то время в колхозах было ОЧЕНЬ тяжело простым людям!!! вот как-то такЕлена Смирновакороче я не согласна с автором, да, были колхозы-миллионеры,но они поддерживались властью!Комментировать
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