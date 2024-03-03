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Российский снайпер уничтожил отделение ВСУ: детали операции

Российский снайпер уничтожил отделение ВСУ: детали операции

Российский снайпер уничтожил отделение ВСУ: детали операции Ольга ВайленкоВ рамках специальной военной операции на территории Украины российский снайпер-разведчик под позывным «Шика» провел успешное уничтожение целого отделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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