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У «Ливерпуля» 1 победа в 4 последних матчах

Команда Арне Слота разделила очки с «Ноттингем Форест» (1:1) в 21-м туре АПЛ. С начала 2025 года мерсисайдцы также сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в чемпионате, уступили «Тоттенхэму» (0:1) в Кубке лиги и разгромили «Аккрингтон» (4:0) в Кубке Англии.

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