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Показ Dior в Шотландии: Аня Тейлор-Джой и Дженнифер Лоуренс среди гостей, Таня Чурбанова — на подиуме

Показ Dior в Шотландии: Аня Тейлор-Джой и Дженнифер Лоуренс среди гостей, Таня Чурбанова — на подиуме

В понедельник состоялся показ новой круизной коллекции модного дома Dior. Шоу, проходившее в исторических садах замка Драммонд в Шотландии, посетили Аня Тейлор-Джой, Дженнифер Лоуренс, Розамунд Пайк, Мэйси Уильямс, Лили Коллинз, Алекса Чанг, Литиция Каста, Джери Холлиуэлл, Беатрис Казираги, а также другие гости и друзья бренда.

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