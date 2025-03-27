Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Альтернативная реальность

Альтернативная реальность

Люди веками задаются вопросом «а что если?». Что если в прошлом я поступил бы иначе, что если занялся бы другим делом, что если уехал бы в другой город или наоборот остался на месте, что если выбрал бы другие отношения – этот список можно продолжать до бесконечности… Если представить нашу жизнь как дорогу, то альтернативные варианты — это многочисленные пути на развилках куда мы не свернули.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Реальностей может существовать множество...
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