Альтернативная реальность

Люди веками задаются вопросом «а что если?». Что если в прошлом я поступил бы иначе, что если занялся бы другим делом, что если уехал бы в другой город или наоборот остался на месте, что если выбрал бы другие отношения – этот список можно продолжать до бесконечности… Если представить нашу жизнь как дорогу, то альтернативные варианты — это многочисленные пути на развилках куда мы не свернули.