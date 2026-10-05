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Царьград

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В Шаховской две женщины варили наркотики на даче: изъято 900 г

В Шаховской две женщины варили наркотики на даче: изъято 900 г

В деревне Вишенки городского округа Шаховская полиция задержала двух местных жительниц 39 и 49 лет по подозрению в организации подпольного производства наркотиков в хозяйственном строении на садовом участке.

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