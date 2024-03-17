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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиян Бистрович: «Решение о моем капитанстве в «Балтике» принял Игнашевич. Для меня это большая честь» 

«Решение о моем капитанстве в «Балтике» принял Сергей Николаевич Игнашевич. У нас сильно поменялась команда, пришло много новичков, кто-то команду покинул.

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