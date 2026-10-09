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ИА Регнум

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Российские БПЛА лишили возможности ВСУ координировать силы на Доброполье

Российские БПЛА лишили возможности ВСУ координировать силы на Доброполье

Расчеты беспилотников ВС России группировки войск «Центр» на добропольском направлении в ДНР уничтожили шесть ретрансляторов ВСУ, лишив противника возможности координировать свои действия.

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