Российские БПЛА лишили возможности ВСУ координировать силы на Доброполье

Расчеты беспилотников ВС России группировки войск «Центр» на добропольском направлении в ДНР уничтожили шесть ретрансляторов ВСУ, лишив противника возможности координировать свои действия.
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