Британские ученые сообщили, что современные западные политики живут дольше простых граждан

Британские ученые сообщили, что современные западные политики живут дольше простых граждан

Современные политические деятели в среднем живут дольше населения собственных стран, сообщили ученые Исследовательского центра экономики и здравоохранения при Оксфордском университете в Великобритании и Мельбурнского университета в Австралии.

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