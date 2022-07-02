Британские ученые сообщили, что современные западные политики живут дольше простых граждан

Современные политические деятели в среднем живут дольше населения собственных стран, сообщили ученые Исследовательского центра экономики и здравоохранения при Оксфордском университете в Великобритании и Мельбурнского университета в Австралии.
Современные политические деятели в среднем живут дольше населения собственных стран, сообщили ученые Исследовательского центра экономики и здравоохранения при Оксфордском университете в Великобритании и Мельбурнского университета в Австралии.
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