Нужно быть "домрее". Что за необычный музыкальный фестиваль пройдет на Алтае

Фестиваль Prima Domra пройдет с 15 по 17 ноября в концертном зале "Сибирь" Всероссийский музыкальный фестиваль Prima Domra, посвященный домре – русскому национальному инструменту с многовековой историей и одному из музыкальных символов России, пройдет в Барнауле с 15 по 17 ноября.