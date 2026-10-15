На телеканале «Пятница!» продолжается показ седьмого сезона интеллектуального шоу «Умнее всех» (6+). В новом выпуске поучаствует 14-летний школьник из Нижнего Новгорода Арсений Пышков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Квиз «В единстве ...
- АМ Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым