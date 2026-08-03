360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Из-за атаки на склад во Владимирской области пострадал мужчина

Из-за атаки на склад во Владимирской области пострадал мужчина

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников складской комплекс в Собинском округе. В результате налета БПЛА пострадал мужчина, заявил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии