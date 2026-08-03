Из-за атаки на склад во Владимирской области пострадал мужчина

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников складской комплекс в Собинском округе. В результате налета БПЛА пострадал мужчина, заявил в своем телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
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