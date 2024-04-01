Екатерина ll и ее конь. История и Факты

26 марта 5,4K прочитали Умерла ли Екатерина 2 после близости с конем, как утверждает польский "историк" Валишевский? И почему "историк" в кавычках? Эта тема интересна до безобразия, потому как вокруг сплелись тайны и интриги - все как мы любим.