"Все зависит от состояния": Satoshi – о настроении и взаимодействии с публикой на концертах

Как ощущает себя артист во время выступления? Всегда ли он чувствует расслабленность и прилив энергии от зрителя? После одного из концертов Satoshi поделился в интервью с Павлом Сидоренко, как на самом деле чувствует себя артист перед аудиторией.
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