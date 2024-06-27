Правительство поддерживает использование энергии из возобновляемых источников

Правительство одобрило законодательную инициативу по внесению изменений в Закон о развитии возобновляемых источников энергии, который предусматривает ряд новых объектов по установке и использованию возобновляемых источников энергии.
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