Франко-российская ТПП приедет на ПМЭФ-2025

На ПМЭФ примет участие Франко-российская торгово-промышленная палата. Гендиректор организации Павел Шинский рассказал, что вместе с Эммануэлем они планируют провести тематический круглый стол с американской торговой палатой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии