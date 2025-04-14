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Франко-российская ТПП приедет на ПМЭФ-2025

Франко-российская ТПП приедет на ПМЭФ-2025

На ПМЭФ примет участие Франко-российская торгово-промышленная палата. Гендиректор организации Павел Шинский рассказал, что вместе с Эммануэлем они планируют провести тематический круглый стол с американской торговой палатой.

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