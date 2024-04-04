Посол Антонов на слова Блинкена о поведении России: «Не американцам давать нам советы»

Дипломат прокомментировал заявление американского госсекретаря Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, высказываясь о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москве необходимо изменить своё поведение для улучшения отношений с Вашингтоном, заявил, что не американцам давать России советы.