Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу Третьей мировой

Мир еще никогда не был столь близок к началу Третьей мировой, как в настоящий момент. Соответствующую точку зрения высказал бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, информирует Telegram-канал BRIEF.
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