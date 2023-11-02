Совбез России: Расширение БРИКС несомненно продолжится

В БРИКС продолжают вступать новые государства, что говорит об успешной работе российской дипломатии, а также о заинтересованности стран-основательниц объединения в дальнейшем расширении международных связей, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии