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Царьград

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В "уродливой" картине из подвала лишь спустя 60 лет узнали работу Пикассо

В "уродливой" картине из подвала лишь спустя 60 лет узнали работу Пикассо

Хозяин картины даже не знал, кто такой Пикассо.В доме, который находится в Неаполи, полвека висело полотно Пабло Пикассо, о котором никто не знал.

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