Полянский предупредил о Судном дне в ответ на пост посла Литвы в Швеции об ударе ATACMS по Крымскому мосту

Представитель России в ООН назвал Линаса Линкявичуса «раболепной американской болонкой»Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичус 27 апреля на своей странице в X (бывший Twitter) намекнул на возможный удар по Крымскому мосту, опубликовав три фото: на первом — сам транспортный переход, на втором — запуск баллистической ракеты ATACMS, на третьем — президент России Владимир Путин.