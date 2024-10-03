Ограничения на полеты в Иране сняты

Рейсы осуществляют в штатном режиме Власти Ирана сняли ограничения на полёты, введённые 1 октября после ракетного удара по Израилю, сообщил агентству IRNA представитель Организации гражданской авиации Джафар Язарлоу.
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