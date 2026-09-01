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Премьер Хорватии: Сербия не вступит в ЕС, похоронив Ратко Младича с почестями

Премьер Хорватии: Сербия не вступит в ЕС, похоронив Ратко Младича с почестями

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что организация похорон бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича с полными государственными и военными почестями навредит перспективам вступления Сербии в Евросоюз.

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