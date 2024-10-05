Стилист призвала лысеющего Киркорова срочно спасать волосы

Наталья Нетунаева объяснила, что так негативно на прическе артиста сказались частые окрашивания в блонд Известный певец Филипп Киркоров продолжает экспериментировать с собственным имиджем, в том числе меняя прически.
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