Культовый DeLorean DMC-12 почти без пробега оценили дороже нового BMW M4

В США выставили на продажу купе DeLorean DMC-12. Эта модель прославилась после роли «машины времени» в кинофраншизе «Назад в будущее», хотя на авторынке особого коммерческого успеха не имела.
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