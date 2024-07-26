Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Некоторым мигрантам запретят жениться в России

Некоторым мигрантам запретят жениться в России

Политнавигатор Ρeecтp κοнтpοлиpуeмыx лиц для нapушитeлeй мигpaциοннοгο ɜaκοнοдaтeльcтвa будeт cοɜдaн в Ροccии.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Дочитал  до  упоминания  ВЦИОМ и  дальше читать не стал.
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15 час.
Генрих
Автор, как сорняк на болоте...куда ветер- туда и он. И нашим и вашим. Тьфу, ля! Домой! Кому в пампасы, а кому в пески с каменюками, у себя сперва порядок наводить...а спецов с тремя классами образования по завязыванию ослиных хвостов нам не надо.
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13 час.
Ваша Светлость
Надо вводить визовый режим со Сразией и Закавказьем, а в России восстановить институт прописки, а то распустили чумазых, шастают по стране джумшуды, грабят, насилуют, убивают, что мало Крокуса?!!!
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12 час.

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