Некоторым мигрантам запретят жениться в России

Генрих

Автор, как сорняк на болоте...куда ветер- туда и он. И нашим и вашим. Тьфу, ля! Домой! Кому в пампасы, а кому в пески с каменюками, у себя сперва порядок наводить...а спецов с тремя классами образования по завязыванию ослиных хвостов нам не надо.