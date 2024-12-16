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В Майкопе ведется уборка улично-дорожной сети от снега

В Майкопе ведется уборка улично-дорожной сети от снега

С раннего утра в столице Адыгеи дорожное полотно и тротуары обрабатывает порядка 20 единиц техники. Особое внимание уделено маршрутам общественного транспорта, участкам вблизи социальных объектов и пешеходным зонам.

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