ЦСКА поздравил Мишустина с 59-летием: «Благодаря Вашим лидерским качествам, железной воле и профессионализму успешно решаются все задачи, стоящие перед Правительством РФ» 

Сегодня политику исполняется 59 лет. Он является болельщиком московского клуба и ранее входил в его наблюдательный совет (в этом качестве его имя в 2019 году было нанесено на выигранный армейцами Кубок Гагарина).
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