БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Антиизраильские группировки в Европе уничтожают оружие, предназначенное ВСУ

Антиизраильские группировки в Европе уничтожают оружие, предназначенное ВСУ

Удобная ширма Берлина и Лондона — свалить на Россию свои внутренние проблемы Константин Ольшанский Фото: Marwan Naamani/dpa/TASS Натовские издания наперебой тиражируют удобную для европейских правительств гипотезу: за всплеском пожаров, взрывов и саботажа на объектах ОПК и инфраструктуры Старой Европы якобы стоит Россия.

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