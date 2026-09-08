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Тульские новости

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Исполнилось 646 лет со дня Куликовской битвы

Исполнилось 646 лет со дня Куликовской битвы

Сегодня, 8 сентября, исполняется 646 лет с легендарного сражения, ставшего роковым для татаро-монгольского ига.

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