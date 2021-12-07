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Японский турист планирует написать картину красками на МКС

Японский турист планирует написать картину красками на МКС

Global Look Press/moodboard/Chris Robbins Японский предприниматель Юсаку Маэдзава, увлекающийся живописью, намерен написать в космосе картину кистями на холсте, пока будет находиться с соотечественником на Международной космической станции (МКС).

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