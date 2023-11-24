Тема городского развития может войти в повестку российского председательства в БРИКС в 2024 году

Московский урбанистический форум (МУФ) и Международный муниципальный форум (ММФ) БРИКС+ договорились о совместных проектах в целях продвижения повестки городского развития в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии