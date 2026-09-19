Госдеп США одобрил продажу Украине средств ПВО на $2,68 млрд

Если предлагаемая сделка будет заключена, Киев профинансирует ее за счет комбинации европейских взносов и американского финансирования иностранных военных закупок (FMF) Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине средств противовоздушной обороны и сопутствующего оборудования и услуг на $2,68 млрд, следует из заявления ведомства.
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