Захарова предрекла Зеленскому историческое забвение

История отменит Владимира Зеленского за человеконенавистничество, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС.
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История ничего не отменяет, на то она и история