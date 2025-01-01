В Санкт-Петербурге организовали «Новогоднюю сказку» для детей волонтеров Донбасса

Для гостей подготовили интерактивные площадки и чаепитие «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организовали в Санкт-Петербурге «Новогоднюю сказку» для детей волонтёров Донбасса и для семей участников специальной военной операции.
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